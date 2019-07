Finale Can 2019: Le message d’Ousmane Sonko aux Lions après la défaite

A quelques heures de leur défaite contre l’Algérie (1-0), les Lions ont reçu les encouragements du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Sur sa page Facebook, il a renouvelé sa fierté envers Aliou Cissé et sa bande, et leur recommande de “se relever”.

“A nos chers lions, toutes nos félicitations et encouragements pour cette très belle participation. Nous sommes fiers de vous et espérons que que vous l’êtes encore plus de vous-mêmes. L’échec n’est pas de perdre. L’échec c’est de ne pas savoir se relever. Mbarawacc!!!”, a-t-il écrit.

Encore une finale perdue !

Un but en tout début de match aura suffi à l’Algérie à soulever la deuxième Coupe d’Afrique des Nations de son histoire. Dans une finale qui ne restera pas dans les mémoires pour le beau jeu mais plutôt pour le nombre de fautes sifflées, les Fennecs sont venus à bout du Sénégal 1-0. Baghdad Bounedjah est le héros de cette rencontre.

L’attaquant d’Al Sadd a profité d’un ballon récupéré dans le camp adverse pour se jouer de Kouyaté, puis d’envoyer une frappe contrée par Sané, qui trompait complètement Gomis (2e). Ce sera le seul tir cadré du match pour les Algériens mais il offre la CAN 2019. Derrière l’ouverture du score, le Sénégal a dominé cette rencontre, a beaucoup tenté mais n’a quasiment jamais réussi à mettre en difficulté la défense adverse. Les Lions de la Teranga peuvent être frustrés de ne pas offir ce trophée au peuple sénégalais.