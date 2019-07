Aliou Cissé « Kalidou Koulibaly est un garçon exceptionnel, c’est l’un des meilleurs defenseurs du monde. Avant de le faire venir avec le Sénégal, je lui ai dit on va aller en Coupe du Monde et gagner une CAN. Je l’ai dragué comme ça. Je suis triste qu’il ne soit pas là »

GALSEN221TV