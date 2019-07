Finale Can 2019 – Sénégal vs Algérie: la déclaration de Sadio Mané

En entretien avec BBC Afrique, Sadio Mané a annoncé la couleur. Adversaire de l’Algérie de Mahrez en finale de la CAN 2019, l’attaquant de Liverpool est très confiant.

« Sans prétention aucune, notre objectif depuis le début du tournoi, c’était d’arriver en finale. Nous sommes favoris. Je pense être assez modeste pour le confirmer. Il faut à un moment donné ne pas se voiler la face et dire les choses telles qu’elles sont. Maintenant, nous avons la chance d’être là (en finale), et nous devons la saisir », a-t-il avancé.

Dans de tel cas de figure, les supporters des deux équipes sont dans une pression constante mais Sadio Mané a tenu à apaiser les siens. « C’est évident que la pression soit présente dans l’esprit des Sénégalais, c’est normal et c’est ce qui fait la beauté du foot. Mais, incha Allah nous allons ramener la Coupe », a déclaré Sadio Mané à la BBC News Afrique.

Battus lors du premier tour par leur futur adversaire algérien, les Lions de la Teranga seront revanchards vendredi soir au Caire. Le numéro 10 se souvient du penalty non sifflé lors de la manche aller. « Je n’aime pas trouver des excuses mais tout le monde a constaté ce qui s’est passé dans ce match. On est conscients qu’ils (Algériens) nous ont battus. On aimerait bien remporter ce match. Maintenant, on est toutes les deux en finale. J’estime que ce n’est pas une revanche mais plutôt une motivation de plus pour aller les battre. Et nous allons les battre. »