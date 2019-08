FINALISTE MALHEUREUSE DE LA CAN 2019 : La Fédération sénégalaise de football empoche 1,3 milliards CFA

La sélection nationale du Sénégal va empocher 2.300.000 dollars (1,3 milliard francs Cfa) comme prime de finaliste. C’est ce qu’a fait savoir Me Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise de football (Fsf) hier lors de la remise de primes aux équipes finalistes et vainqueurs de la saison 2018-2019.

Battue au soir du 19 juillet dernier par l’Algérie, l’équipe nationale du Sénégal va recevoir sa prime de finaliste malheureux de 2.250.000 dollars (1,3 milliard francs Cfa). Toutefois, l’argent n’est pas encore dans les caisses de la fédé. «La Fsf n’a pas encore reçu cette prime de la Caf concernant la Coupe d’Afrique des nations. Le vainqueur recevra 4 millions 500 mille dollars et le Sénégal aura la moitié 2 millions 300 mille dollars. Mais je précise bien qu’on n’a pas encore reçu cette somme», glisse-t-il. D’ailleurs, pour le président de la Fsf, cet argent doit servir au financement des édifices sportifs.

Me Senghor : «on n’a pas encore reçu cet argent. On ne pas tout distribuer aux clubs»

Toutefois, Me Augustin Senghor avertit : «cet argent n’appartient pas aux joueurs ni aux dirigeants, mais à l’ensemble du football sénégalais». Et de continuer : «il faut que les gens comprennent qu’on ne peut pas prendre tout l’argent du football et le distribuer aux clubs. Je ne le ferai jamais». Une réponse à Mbaye Diouf Dia qui réclame un accompagnement de la Fédération, à défaut, son club va boycotter le championnat. «Mon souhait est de laisser des centres qui vont servir à nos jeunes qui sont en train de briller en U17, U20». Il est temps ajoute-t-il que le Sénégal soit source d’inspiration pour les autres pays africains. L’argent va aussi servir à achever les projets déjà entamés par l’équipe fédérale, comme la construction des terrains synthétiques à Toubab Dialaw, un hôtel, le renouvellement du parc automobile etc., à payer les primes et encore les clubs les plus méritants», souligne Me Augustin Senghor