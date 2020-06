Le ministre de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a présidé ce lundi 22 juin 2020, la cérémonie de remise des financements et subventions dans le cadre du programme d’appui sectoriel. Lors de son allocution, Mme Thiam n’a pas manqué de souligner et de saluer le travail des autorités territoriales en cette période de pandémie avant de revenir en détails sur l’objectif de sa tournée dont le financement global 800 millions francs Cfa.

Dans ce cadre, une enveloppe de 44 millions 600 mille francs Cfa a été débloquée pour la région de Kolda répartie entre la mutuelle des femmes de Kolda pour 20 millions et 21 millions 600 mille FCFA de subvention aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (Ess). Ce, pour booster le potentiel des acteurs et renforcer leur capacité à être compétitifs et résiliants pour une croissance saine, durable et inclusive au niveau de ladite région.

Lors de cette rencontre, Moussoukoto Touré, PCA Mutuelle des femmes de Kolda, a interpellé le ministre sur la pénibilité des travaux, le manque d’électricité, d’infrastructures. D’autres femmes ont demandé une subvention en matériel. Face à ces nombreuses sollicitations des femmes du Fouladou, Zahra Iyane Thiam a instruit le directeur du fonds d’impulsion de la microfinance, Ndiambé Ndiaye, de prendre les dispositions nécessaires afin de venir en aide à la mutuelle des femmes de Kolda pour permettre aux bénéficiaires d’être dans de bonnes conditions.

Pour rappel, la région naturelle de Casamance a bénéficié d’un montant global de 115 700 000 FCFA au profit des mutuelles isolées et des acteurs de l’ESS.