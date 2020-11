Flamengo terrassé par le Sao Paulo FC

Le gardien Tiago Volpi a arrêté deux penalties lors de la victoire 4-1 de #saopaulofc au Maracanã contre Flamengo.

Le Clube de Regatas Flamengo est un club omnisports brésilien de la ville de Rio de Janeiro, originaire du quartier de Flamengo et aujourd’hui basé dans la Gávea.

Il est principalement reconnu pour sa section de football, mais comporte également des sections d’aviron, de natation, de volley-ball, de basket-ball et d’autres disciplines encore. Fondé en tant que club d’aviron le 17 novembre 1895, il n’ouvre sa section de football qu’au début des années 1910 en disputant son premier match le 3 mai 19124.

Surnommé o Mais Querido do Brasil1, Flamengo a remporté deux fois la Copa Libertadores en 1981 et en 2019, il est également vainqueur de la Coupe intercontinentale 1981. Il a également été sept fois champion du Brésil et trente-quatre fois champion de Rio (ce qui constitue un record en la matière).

Il détient, à égalité avec son rival du Botafogo, le record de la plus longue période d’invincibilité du football national, avec 52 matches sans défaite en 19795. Considéré comme le club le plus populaire du Brésil6,7, Flamengo est classé en 2000 à la neuvième place du classement des plus grands clubs du xxe siècle par les lecteurs du magazine FIFA Magazine.