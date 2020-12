Flash Cas apres la serie Virginie: Voici les 3 filles qui sont les premières,explications en (vidéo)

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Il fallait s’y attendre, surtout quand le contenu d’une série s’adressant aux jeunes dévie de sa fonction première : éduquer. Virginie, série produite par Marodi, est très suivie principalement par les élèves puis que retraçant la vie à l’école.

Seulement, lors des derniers épisodes, il y a été développé une partie gossip dénommée Flash Cas. Dans ce cas de figure, un élève poste de manière anonyme, des secrets pour régler des comptes. Le corps professoral et l’administration ne sont pas non plus épargnés. Une tendance reproduite dans les établissements dakarois et qui commence déjà à faire des victimes.

Flash Cas apres la serie Virginie: des élèves font de terribles révélations 3 filles de notre classe sont victimes (vidéo)

