Focus sur Aron Diop, 14 ans: Ce que vous ignorez sur le Fils aîné de Pape Bouba Diop

Méconnu du grand public, Aron Diop (14 ans), s’est affiché aux côtés de sa mère, Marion Diop, ce jeudi 03 décembre, aux obsèques de son père, Pape Bouba Diop. Une apparition symbolique, pleine d’émotions en ces circonstances tristes et funèbres. Mais, surtout une apparition réconfortante dans le sens où l’ancien Lion de la Téranga, parti à l’aube de ses 42 ans aura laissé derrière lui deux enfants (une fille et un garçon, Aron).

Préservée du feu des projecteurs pendant plusieurs années, la famille Diop est restée pendant longtemps cachée. Un style de vie qui correspondait parfaitement à l’idéal de vie du natif de Rufisque qui avait fini d’ériger la pudeur et la discrétion en modèle.

Fils ainé du regretté milieu de terrain Sénégalais, Aron Diop, qui est le portrait craché de son paternel (déjà très grand, avec les mêmes traits de visage que Pape Bouba), a mesuré lors de cette cérémonie de levée du corps, la dimension exceptionnelle de son père. D’ailleurs, il n’a pas hésité à faire part de la grande fierté qu’il ressentait pour son papa, à l’issue de la prière mortuaire à laquelle il a assisté au premier rang. « Je suis fier de lui. »

Si l’on sait très peu de choses sur le fils de Bouba Diop, notamment ses passions et autres pratiques sportives s’il en a… 14 ans après, Aron Diop contribuera assurément à rendre son illustre Père, un peu plus immortel aux yeux des Sénégalais et du monde entier. Un lourd héritage qu’il faudra tout de même préserver tel un patrimoine. Le roi Lion est mort, vive le prince…