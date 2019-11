Notre focus de la semaine se porte sur Pape Mbaye Fall, frère du troisième vise président de la FKR Mbagnik Rassoul et cousin de Kinè Abdou Fall responsable des femmes de la fondation. Fraîchement nommé à la tête des jeunes de la fondation keur Rassoul, Pape Mbaye fall a consacré toute sa jeunesse et son enfance au service du Prophète Seydina Mohamed PSL.

Dévoué corps et âme ce jeune amoureux du Prophète PSL c’est toujours distingué parmi ces paires au sein de Fkr, de par son engagement et sa volonté.

Toute le fondation le félicite et l’encouragement dans cette nouvelle mission