Fondation Keur Rassoul: Les 7 nominés pour le prix de la personne la plus sociale (PPSO)

La fondation keur Rassoul a été créée en 2012 par Cheikh Mohamed Abdallah Thiam Sopé Nabi qui ne cesse d’œuvrer dans le social et surtout d’inciter les êtres à s’aider davantage mutuellement. Soucieux d’encourager les hommes à cultiver la paix et l’entre-aide, son fondateur Sopé Nabi a décidé de créer le PPSO (prix de la personne la plus sociale) en vue de récompenser les plus grands bienfaiteurs du pays de la Terranga mais aussi de les donner en exemple aux jeunes générations qui constituent l’avenir de ce pays.

Le PPSO est un prix destiné à récompenser les citoyens les plus actifs dans le social au Sénégal.Et pour l’édition 2019, après plusieurs débats et réunions de 5000 membres de la fondation, une liste de 7 nominés en est sortie:

Marième Faye Sall

Tahirou Sarr

Babacar Ngom

Ablaye Ndiaye Galgou

Ody Touré

Elimane Lame

Oumou provocation