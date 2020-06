Testé positif à la Covid 19, Mamadou Fall se confie. Dans cet entretien accordé à Seneweb et exploité par Senego, l’international sénégalais de Sporting Charleroi (championnat belge) revient sur les circonstances dans lesquelles il a chopé le virus. Il soutient qu’il n’a pas contracté la maladie au Sénégal contrairement à ce que la presse Belge avance.

“Je n’ai pas contracté la maladie au Sénégal. Si c’était le cas, j’allais être déclaré positif dès mon premier test”, a-t-il laissé entendre dans cette vidéo exploité par Senego. Et d’expliquer : “J’ai quitté le Sénégal, le vendredi 19 juin, pour arriver à Paris vers 22 h. Le lendemain, on est arrivé en Belgique pour faire le test. C’est le lundi qu’on nous (Ndlr: Lui et son coéquipier Modou Diagne) a notifié que nos tests ont été négatifs et qu’on pouvait désormais rejoindre le groupe”.

Selon lui, un autre test a été fait, le mercredi suivant. “Parce qu’on devait aller en stage le samedi, et vers 18h, le médecin m’informe que le résultat était positif. Et que je suis asymptomatique”, déclare-t-il.

Regardez!

L’article Foot – Charleroi : Testé positif, Mamadou Fall raconte comment il a chopé la covid-19 est apparu en premier sur Snap221.info.