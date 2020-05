Virgil van Dijk est plus important à Liverpool que Mohamed Salah ou Sadio Mané, selon Michael Owen. L’ancien attaquant des Reds considère le défenseur néerlandais comme la partie la plus intégrante de l’équipe de Jurgen Klopp.

Owen qui s’expliquait au micro de ESPN FC rappelle que « Liverpool était probablement en difficulté pendant un certain temps et Jurgen Klopp s’est dit : d’accord, la défense centrale et le gardien de but, ce sont les gros problèmes pour nous. Et il est allé chercher peut-être les deux meilleurs joueurs du monde : Alisson et Van Dijk ».

Le consultant d’ajouter : « Qui est le joueur le plus important? Les trois premiers font bien sûr la une des journaux. Les deux arrières latéraux font beaucoup de gros titres, ils sont incroyables. La zone du terrain qui fait le moins de gros titres est probablement le milieu de terrain, les trois milieux de terrain ».

Mais selon lui, beaucoup de gens commencent maintenant à penser que Jordan Henderson a une énorme influence sur cette équipe et je dois être d’accord avec cela. « Mais si vous me demandiez de quel joueur Liverpool dépendrait le plus qu’il ne voudrait pas sortir pour une saison complète, je dirais probablement Virgil van Dijk », a tranché Owen.

Bonjourdakar

