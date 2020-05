Le DFCO officialise la nomination de Peguy Luyindula au poste de Directeur sportif. Suite au départ de Sébastien Larcier, ex-Directeur du recrutement, le club français a mené un projet de refonte de son organisation qui a abouti à la création d’un poste de Directeur sportif. Peguy Luyindula, jusqu’alors Conseiller du Président Olivier Delcourt, a été nommé pour occuper cette fonction.

C’est Peguy Luyindula qui a été finalement choisi au détriment de Habib Bèye. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille qui, selon Footmercato, avait des partisants en internes, n’a pas été retenu.

L’une des premières missions de Peguy Luyindula en tant que Directeur sportif sera la constitution de la cellule de recrutement et sa direction. « Un objectif prioritaire afin de mener à bien le prochain Mercato estival du DFCO. En coopération avec Stéphane Jobard, il s’assurera du bon fonctionnement du groupe professionnel », lit-on dans le communiqué exploité par Senego.

« Notre première année de collaboration avec Peguy m’a conforté dans l’idée qu’il possédait toutes les compétences requises pour occuper ce poste de Directeur sportif, explique Olivier Delcourt. Son expérience, son expertise et son réseau vont nous aider à franchir un cap et à pérenniser le club au plus haut niveau. »

Article publié par Sanslimites

L’article Foot: Mauvaise nouvelle pour Habib Bèye est apparu en premier sur Snap221.info.