La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui devait se tenir en Janvier 2021 au Cameroun vient d’être reportée à 2022.

Une année durant laquelle les pays africains devront jouer la CAN et le mondial en moins de 6 mois.

Le CHAN 2020 est, quant à lui, reporté au mois de janvier 2021.

