La compétition prévue cette année au Cameroun n’aura plus lieu en raison de la pandémie. Elle est donc reportée ultérieurement.

La Championnat d’Afrique des Nations de Football (CHAN) ne se disputera plus en 2020 tel que prévu par la Confédération Africaine de Football (CAF), à cause de la pandémie de Coronavirus. Dans un document relatif aux directives de la CAF pour la reprise du football en Afrique, dans la rubrique suspension des activités footballistiques, l’instance a décidé d’annuler le CHAN 2020.

La compétition initialement prévue du 4 au 25 avril 2020, avait été reportée sine die à cause de cette crise sanitaire mondiale. Le tirage au sort avait déjà eu lieu, et le Cameroun est logé dans la poule A avec le Mali, le Zimbabwe et le Burkina Faso.

Pour l’heure, on ignore si la compétition sera reprogrammée en 2021, car c’est l’année prochaine que devrait se disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun. Dans le même temps, le calendrier des compétitions internationales de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est surchargé, avec entre autres la Coupe du monde des clubs et l’Euro.

Le comité exécutif de la CAF y réfléchira sans doute mieux lors de sa prochaine réunion le 30 juin 2020 par visioconférence.

Source : Camerounweb.com