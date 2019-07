«Il est temps pour moi de clore ce long et beau chapitre de ma vie, non sans une certaine émotion et tristesse, mais c’est une décision inéluctable prise bien avant la CAN 2019», explique l’entraîneur français dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

La sélection marocaine avait été éliminée en 8e de finale par le Bénin.

Avec Rfi