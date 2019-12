Le classement des joueurs les plus chers du Monde a été mis à jour. Kylian Mbappé est toujours en tête, mais quelques changements sont à signaler dans le top 10.

Le mercato d’hiver approche et les clubs se demanderont certainement quel est le juste prix de leur cible. KPMG se propose de répondre à cette question. Le célèbre cabinet d’audit vient en effet de mettre à jour son classement des joueurs les plus chers de la planète football dans son étude Football Benchmark. Et comme pour le Centre International d’Etude du Sport (CIES), qui propose lui aussi régulièrement ce genre de contenu, c’est Kylian Mbappé qui est le joueur le plus cher de la planète football selon KPMG. La valeur de l’attaquant du Paris SG et de l’équipe de France est estimée à 225 M€. Le Real Madrid, courtisan annoncé du champion du Monde 2018 (sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022), sait à quoi s’en tenir. Un autre joueur parisien est à ses côtés sur la deuxième marche du podium. Il s’agit de Neymar, dont la valeur marchande est fixée à 185 M€ pour le cabinet. Lionel Messi, star du FC Barcelone (contrat jusqu’en juin 2021) et de l’Argentine, est lui estimé à 180 M€. Seuls véritables changements majeurs dans le top 10, la progression de Raheem Sterling, passé de la 7e à la 5e place, et l’irruption de Sadio Mané.

15 joueurs évalués à plus de 100 M€

L’Anglais de Manchester City, également très performant avec la sélection d’Angleterre, est estimé à 150 M€, tandis que le Sénégalais de Liverpool vaudrait 130 M€. Le PSG, intéressé par le Lion de la Teranga en cas de départ de Neymar à l’été 2020, sait à quoi s’en tenir. Conséquences, Antoine Griezmann et Paul Pogba perdent du terrain. L’attaquant du FC Barcelone glisse à la 10e place (125 M€) alors que le milieu de Manchester United sort du top 10, pointant désormais à la 12e position (115 M€). Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 116 M€), Virgil van Dijk (Liverpool, 114 M€), Frenkie de Jong (FC Barcelone, 106 M€) et Marcus Rashford (Manchester United, 100 M€) sont eux aussi évalués à plus de 100 M€. Parmi les autres données intéressantes fournies par l’étude, on note que Sandro Tonali, grand espoir de Brescia et de l’Italie, serait estimé à 27 M€, montant largement dans les cordes du PSG, visiblement sur ses traces. On retiendra aussi que deux Français ont vu leur valeur grimper ces dernières semaines : Jules Koundé (Séville, 33 M€) et l’international tricolore Jonathan Ikoné (LOSC, 32 M€). La valeur de son partenaire chez les Dogues Victor Osimhen est elle aussi évaluée à 32 M€ par KPMG. Les mercatos à venir nous diront si la réalité collera à ces estimations.

