Football : les noms des huit joueurs suspendus à vie par la FIFA

Huit joueurs anciens et actifs ainsi qu’un agent de joueurs, des Caraïbes, d’Afrique et d’Asie ont été suspendus à vie par la FIFA pour tentatives de manipulation de matchs « à des fins de paris », a annoncé mercredi la fédération internationale de football.

La FIFA a suspendu à vie huit joueurs, actifs ou anciens, ainsi qu’un agent de joueurs pour tentatives de manipulations de matches « à des fins de paris », a annoncé l’instance suprême du football mondial mercredi. Ainsi, Karlon Murray et Keyeno Thomas (Trinité-et-Tobago), Hellings Mwakasungula (Malawi), Ibrahim Kargbo (Sierra Leone), Kudzanai Shaba (Zimbabwe), Séïdath Tchomogo (Bénin), Leonel Duarte (Cuba) et Mohammad Salim Israfeel Kohistani (Afghanistan) ont été suspendus à vie de toute activité liée au football, au niveau national et international.

Le défenseur kényan George Owino Audi a lui été suspendu pour dix ans et a écopé d’une amende de 15.000 francs suisses (13.162 euros).

La Commission de discipline de la FIFA avait ouvert des procédures à la suite d’une vaste enquête portant sur plusieurs matches internationaux ayant fait l’objet de tentatives de manipulation à des fins de paris par le Singapourien Wilson Raj Perumal, impliqué dans plusieurs scandales de trucage de matchs, a précisé la FIFA dans un communiqué.

Cette enquête à grande échelle a été menée par le département Intégrité de la FIFA « sur plusieurs années, en étroite coopération avec les parties prenantes et autorités concernées », a ajouté l’instance basée à Zurich.