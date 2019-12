Alors que le mois de décembre bat son plein, la décennie 2010-2019 touche elle lentement à sa fin. L’occasion de faire le bilan des joueurs africains qui ont marqué ces dix dernières saisons. SENEGAL7 vous donne son meilleur XI des dix dernières années

Cela donne un 3-3-2-2 très séduisant, où sont mis à l’honneur les joueurs les plus décisifs de la dernière décennie. Au but l’illustre gardien de but égyptien Essam El Hadary.

En Défense, l’ivoirien Kolo Touré, l’international sénégalais Kalidou Koulibaly, et le défenseur marocain Mehdi Benatia.

Le triangle du milieu est composé de trois joueurs de différentes nationalités : le ghanéen Michael Essien, l’ivoirien Yaya Touré et le nigérian John Obi Mikel.

Devant, on retrouve inévitablement les deux meilleurs joueurs du continent, Didier Drogba et Samuel Eto’o, à leur côté, nous pouvons voir l’égyptien Mohamed Salah et le sénégalais Sadio Mané.

On retrouve également sur le banc de touche Vincent Enyeama, Kwadwo Asamoah, Serge Aurier, Pierre-Emerick Aubameyang, Andre Ayew, Gyan Asamoah, Gana Guéye, Moussa Sow et enfin Riyad Mahrez.

