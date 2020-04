Fraîchement nommé par le président Macky Sall pour diriger les opérations du fonds «Force Covid-19», Général François Ndiaye monte au front ce jeudi. Il va rencontrer son équipe au Building administratif.

Six points sont à l’ordre du jour. Il s’agit notamment de la présentation des membres du Comité, le point de situation du Force Covid-19, la présentation d’un avant-projet de composition et d’organigramme et de règlement intérieur. Il y a également la présentation d’un projet de plateforme numérique de suivi d’évaluation et des questions diverses.