C’est le journal L’Observateur qui fait la révélation. Le Comité de suivi du fonds destiné à la lutte contre le Coronavirus, appelé Force Covid-19 et dirigé par le Général de division François Ndiaye, se déchire déjà sur le perdiem de 3,5 millions Fcfa par membre.

Mais ce perdiem ne fait pas l’unanimité. En effet si certains sont prêts à empocher leurs 3,5 millions, l’ancien ministre Habib Sy et le député Toussaint Manga, ont décliné cette offre. « Dans un contexte aussi lourd que celui dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas accepter d’être payés. C’est inélégant que des Sénégalais puissent cotiser pour lutter contre la maladie et qu’il y ait une frange de Sénégalais qui en bénéficient, au détriment de ceux qui en ont plus besoin », a lancé M. Manga.

Selon une source à nos confrères, Habib Sy, représentant de l’opposition a tenu un discours similaire. « Nous ne voulons pas que notre mission soit entachée par des histoires d’indemnités ou de perdiem. Tout ce qui est lié au travail concernant la lutte contre le covid-19 doit se faire dans un désintéressement total », a-t-il soutenu.

