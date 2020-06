Emprisonné il y a plusieurs mois pour ses propos sur Macky Sall, Adama Gaye ne semble pas prêt de s’arrêter. Pour le journaliste, si le président Sall profite de la crise causée par le coronavirus pour demander l’annulation de la dette publique, c’est parce qu’il les a détourné.

“Gesticulation risible d’un Macky Sall qui s’en veut le champion. Tous, rire en coin, savent qu’il a détourné les milliards dont il demande l’annulation. Les peuples des pays créanciers n’en veulent pas. Ils ont raison (…) Pendant ce temps, les entreprises coulent, avec, en tête, victime d’un bradage sans précédent, la société nationale d’électricité. Sans que le crime devenu public ne soit tranché par un régime qui se sait mouillé et tenu pour ses actes illégaux qui le hantent et le rendent inapte à résoudre les litiges qui montent sous ses pieds, le réduisent à néant”, confie le journaliste.

Adama Gaye se prononce également sur les affrontement à Cap Skirring, peuple qui manque d’eau depuis des lustres. “Scène ordinaire dans un pays à la dérive. Dans cette nation en danger de mort, le chauvinisme local est sans visage, expression d’une violence aveugle, physique et par la privation de libertés, des besoins primaires comme l’eau et la nourriture. La santé n’y est plus assurée. Et les fans de Derek Chauvin y déambulent, armes à la main, assurés d’une cynique impunité. Une dame en a vu sa vie détruite, son œil emporté. Le Sénégal est un pays triste”, lance Adama Gaye.

