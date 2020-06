Dans le programme de Résilience Économique et Sociale (PRES), mis en place par l’Etat du Sénégal, une subvention de 5 milliards de F CFA a été accordée aux agences et entreprises publiques, dont 3 milliards au Ministère du Tourisme et des Transports aériens qui va la répartir entre les structures qui gravitent autour de ce secteur.

Selon Alioune Sarr, le ministre de tutelle, « on veut préserver les 1500 emplois qui gravitent autour de ce secteur. On a procédé ce matin à la remise de ces subventions qui permettront aux agences de faire face à cette crise ». À travers ce geste, « nous voulons concrétiser la volonté du chef de l’Etat Macky Sall, de soutenir les segments de l’économie nationale les plus gravement touchés par la crise sanitaire et de préserver la totalité des emplois », ajoutera-t-il lors d’une rencontre avec la presse organisée en marge de la cérémonie de remise de chèque qui s’est tenue ce 22 juin 2020 à Diamniadio.