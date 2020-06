Le ministre de la Culture et de la communication a fait le point sur les 3 milliards Cfa accordés par le président de la République aux acteurs culturels. Selon Abdoulaye Diop, des mesures ont été prises que les bénéficiaires puissent entrer dans leurs fonds dès la semaine prochaine.

Gestion des 3 milliards Cfa

Un comité de pilotage va définir les orientations et les mécanismes de gestion, sa répartition par sous secteurs, superviser et contrôler son utilisation. il sera composé de représentants du ministère de la Culture et de représentants de sous secteurs.

Des sous comités sectoriels qui auront pour mission définir la liste des bénéficiaires concernent le cinéma, l’édition, du patrimoine culturel et des arts.

Lequotidien Journal d’informations Générales

L’article Force covid19 Culture : Abdoulaye Diop veut commencer la distribution dès la semaine prochaine est apparu en premier sur Snap221.info.