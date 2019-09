L’importance de la forêt classée de Mbao n’est plus à démontrer. Cet espace est l’unique poumon vert de la région de Dakar d’où l’importance de la sauvegarder, ou du moins ce qui en reste puisque cette foret est agressée de toutes parts. L’infraction la plus fréquente restant le dépôt sauvage d’ordures et de la coupe des arbres. Ce qui a conduit à la mise en place d’une brigade itinérante qui fait office de police pédestre et qui, pour la période 2018-2019, a procédé à plus de 50 arrestations sur le site.

Ces informations ont été données par Ibrahima Mar, responsable des opérations techniques du plan d’aménagement, lors d’une journée consacrée au reboisement de la foret classée de Mbao.

« Nous devons conserver ce patrimoine pour pouvoir absorber le minimum de Gaz carbonique qui est émis par les véhicules et certaines sociétés de la place », a rappelé Mr Mar.

Oumy NDOYE