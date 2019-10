Le sélectionneur national se retrouvait face à une sérieuse équation : comment faire pour donner du temps de jeu à habib Diallo. Cissé peut dérouler en roue libre, car son attaque enregistre un élément de moins.

Mbaye Diagne ne jouera pas contre le Brésil. L’attaquant Rennais a déclaré forfait et n’a même pas fait le déplacement à Singapour. L’absence du joueur de 24 ans est a priori un coup dur pour Cissé qui en a fait son n°1 à la pointe de l’attaque des Lions depuis deux ans.

Mais le sélectionneur national n’aura pas à se triturer les méninges pour lui trouver un remplaçant. Juste à côté, il y a Habib Diallo. Le jeune buteur de Metz réussit un bon début de saison avec le club. Sur le podium des meilleurs buteurs du championnat de France, Diallo (6 buts) sera l’une des armes sur laquelle peut compter Aliou pour dérouter la défense brésilienne.

Diallo détonne et pilonne des défenses de la Ligue 1. Rien ne peut lui résister en ce moment. Il craque le feu à tout-va. Il en est déjà à 6 buts en 8 matchs. Reste maintenant à savoir si le « grenats » pourrait s’adapter aux exigences des matchs internationaux. On croise des doigts.

C’est un avant-centre axial capable de jouer dos au but et un véritable renard de surface. On saura si le jeunot a les épaules assez larges pour bousculer Thiago Silva, Marquinhos et les autres.

wiwsport.com avec stades