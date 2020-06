“Je suis inquiète”

Avec la crise du coronavirus, de nombreux secteurs ont été mis à mal. En plus du monde de la restauration, c’est celui de l’audiovisuel qui a vivement été impacté. Beaucoup de programmes ont été mis à l’arrêt faute de pouvoir tourner. Alors que le retour à la normale est de rigueur pour de émissions comme “The Voice” ou “les 12 coups de midi”, certaines ne sont pas sures de reprendre. C’est le cas notamment de “Fort Boyard” dont l’avenir est remis en cause. Alexia Laroche-Joubert, productrice de “Koh-Lanta” et “Fort Boyard” vit une période compliquée. Et pour cause, la finale du premier a lieu ce soir , mais les conditions dues aux mesures sanitaires ont considérablement augmenté le coût du programme d’environ 60 000 euros. Malgré l’assurance que ce dernier épisode cartonne, elle n’est pas sereine pour autant.

En effet, Alexia Laroche-Joubert pourrait perdre, avec sa société, des millions d’euros à cause de “Fort Boyard”. Elle a expliqué au micro de Culture Médias sur Europe 1 que l’avenir du programme était malheureusement incertain. “Je suis inquiète. C’est rare que je parle comme ça. Fort Boyard est un monument à la fois au sens figuré que littéral. Et il est en péril. Je pars normalement dans huit jours commencer les tournages, mais il n’y a aucune assurance car elles ont décidé de ne pas nous assurer, donc j’ai des millions en jeu. Si par hasard, on ne peut pas tourner, ALP (la société de production, ndlr) peut mettre la clef sous la porte”.

La productrice a malgré tout décidé de se battre tant bien que mal pour que le gouvernement apporte un fond de soutien pour l’audiovisuel. “On ne veut pas empiéter sur le cinéma mais on veut juste nous aussi bénéficier d’un fond de soutien, que l’on n’appellera pas automatiquement, mais qui sera là en cas de coup dur”.

Par J.F.