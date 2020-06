“tout va bien”

Depuis de nombreuses années maintenant Fort Boyard est diffusé pendant l’été. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu familial rassemble à chaque fois plusieurs millions de téléspectateurs. Après des semaines de confinement et de crise sanitaire, le Fort n’était pas sûr de pouvoir rouvrir ses portes, comme le confiait Alexia Laroche-Joubert la productrice du jeu au micro d’Europe 1, le 5 juin dernier : “Fort Boyard c’est un monument au sens figuré et au sens littéral et ce monument est en péril. Je pars normalement dans huit jours pour commencer les tournages et actuellement il n’y a aucune assurance. Elles ont décidé de ne pas nous assurer”.

Et il semblerait que tout soit rentré dans l’ordre puisque le 11 juillet prochain, France 2 diffusera le premier numéro de cette 31ème saison de Fort Boyard, qui accueille cette année Cyril Féraud. Le casting se dévoile le petit à petit. Et si l’on sait que dans le premier épisode on retrouvera Camille Cerf, Clémence Botino, Tom Leeb, Booder et Claude de Koh-Lanta, Capucine Anav tentera elle aussi de rapporter le plus d’argent possible pour son association dans un numéro.

Mais il semblerait que tout ne se soit pas passé comme prévu pour la jeune femme. Le 18 juin dernier, elle se rendait sur le Fort en compagnie d’Eric Antoine, Jérémy Ferrari ou encore Gil Alma. Elle avait teasé quelques moments compliqués en dévoilant à ses abonnés que “La vérité, cette année, ils ont mis la barre très très haut. J’ai vraiment hâte que vous voyez l’émission.”

Malgré le fait qu’elle ne puisse pas tout révéler, la jeune femme a déclaré avoir chuté “Je suis tombée, je suis toute bleue, je vais avoir des cocards, je pense” et pour ceux qui en doutaient encore, elle a posté une photo de sa blessure ce mardi 23 juin. On y voit alors de nombreux cocards sur les yeux “Je garde des petits souvenirs de mon tournage de Fort Boyard”, écrit-elle en légende avant de rassurer ses fans “tout va bien”.

Par J.F.