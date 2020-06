Claude de retour à la télé

Les fans de Claude n’auront pas à attendre très longtemps avant de revoir l’aventurier de Koh-Lanta dans une émission de télé. Et le 11 juillet prochain, c’est dans Fort Boyard que Claude va s’illustrer avec Camille Cerf, Clémence Botino, Tom Leeb et Booder pour la reprise de l’émission sur France 2. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Claude s’est confié sur son passage dans le programme : “J’ai tenté d’apporter mon panache et mon envie de gagner à mon équipe. J’ai senti qu’ils comptait sur moi. Mais je n’avais pas d’appréhension particulière pour autant. Je n’allais pas à Fort Boyard pour battre des records. Ce n’est pas parce que tu es performant sur un jeu comme Koh-Lanta que tu le seras sur un autre avec des épreuves du type de celles de Fort Boyard. Certaines épreuves m’ont vraiment rendu la vie difficile”.

Au cours de l’aventure, Claude va en effet se blesser à de nombreuses reprises, comme l’a confié Tom Leeb auprès de Télé Loisirs : “Claude est revenu couvert de problèmes de la tête aux pieds. Sur une épreuve, il s’est démis le doigt. Son doigt s’est retourné. Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place. Sur une autre épreuve, il s’est arraché le côté du mollet car il est mal retombé. Sur cette même épreuve, il s’est ouvert le doigt d’une autre main. À chaque fois, il n’a pas eu de chance”. Clémence Botino s’est également confiée à ce sujet : “Clairement j’aurais quitté le Fort. Il s’est démis le doigt sur une épreuve, le médecin lui a remis tranquillement comme si de rien était. Un petit bandage et c’était reparti. Alors qu’on était tous choqués… Il est costaud le Claude. C’est un surhomme. Il pousse son corps dans ses retranchements”.

Par Alexia Felix