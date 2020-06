Il y a quelques jours, Cyril Féraud s’est confié à Télé-Loisirs sur le nouveau personnage qu’il a accepté d’incarner dans la nouvelle saison de “Fort Boyard”. L’animateur de “Slam” va devenir Cyril Gossbo, un personnage “tout en couleurs et en paillettes” , dont le rôle sera de proposer aux candidats un test de culture général.

Comment a-t-il été approché pour ce nouveau projet ? “Tout est parti d’un déjeuner avec Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements et des variétés de France Télévisions. En découvrant mon attachement à ‘Fort Boyard’ et l’histoire de ma carrière, mes débuts de stagiaire sur le Fort, elle m’a dit que ça serait formidable qu’on me fasse faire un personnage. Guillaume Ramain, le producteur du Fort, a adoré l’idée. Il a réfléchi à plusieurs pistes et m’a proposé d’incarner Cyril Gossbo”, a-t-il expliqué.

“Le pire” personnage du Fort…

Cyril Féraud n’est pas le seul à avoir rejoint le casting de cette édition 2020 de “Fort Boyard”. En effet, l’humoriste Kevin Razy a été choisi par la production pour endosser le rôle d’un nouveau professeur qui officiera à la Boyard Academy à la suite de sa réouverture par le Père Fouras. Il sera “chargé de dispenser des cours de rattrapage après ces longues semaines de confinement”, a relayé Télé-Loisirs via le communiqué de l’émission. Il sera “le pire professeur que le Fort ait jamais connu”.

Pour cette nouvelle saison, de nombreuses personnalités tenteront de défier le Fort et ainsi remporter de l’argent en faveur d’une association. Ainsi, les téléspectateurs retrouveront Claude de “Koh-Lanta”, Camille Cerf, Tom Leeb ou encore Clémence Botino, Miss France 2020.

Par Non Stop People TV