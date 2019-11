«Le Sénégal vient d’acheter l’ordinateur le plus puissant en Afrique

subsaharienne…» «Vous entendez parler de super calculateur en Afrique subsaharienne et le Sénégal vient de l’accueillir. Elle sera au centre national de calcul scientifique

de Diamniadio, dans le temple de la Cité du Savoir», a annoncé Mahammed Boun Abdallah Dionne, ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence de la République, lors de la cérémonie d’ouverture de la 2e édition du Forum Galien Afrique.

Selon lui, «ce genre d’instrument, ce super calculateur se chargera de faire les simulations pour la mise au point des médicaments». Mieux, dira-t-il, «un médicament, on ne peut pas le tester sur despersonnes, tout le temps, parce que on ne sait jamais sur les effets. Ça peut tuer quand on est en phase de mise au point. C’est grâce à des simulateurs et notre pays vient d’acheter l’ordinateur le plus puissant en Afrique subsaharienne qui sera installé bientôt».