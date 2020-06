Des inscriptions racistes ont été écrites dans la nuit de samedi à dimanche sur des photos d’athlètes sur les grilles de l’Insep, dans le bois de Vincennes.

Sur la première, le kimono du double champion olympique de judo, Teddy Riner, est barré du mot « singe ». Sur la deuxième, représentant Dimitri Bascou, le médaillé de bronze de 110 m haies aux JO de Rio, l’inscription « négro » a été apposée. Sur la troisième photo, le joueur français de tennis en fauteuil roulant Michael Jérémiasz parade à la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Rio aux côtés d’une volontaire de couleur.

ÉLODIE CLOUVEL

Photos prisent par Héloïse Kane devant le temple du sport Français

La ministre des sports, Roxana Maracineanu, a qualifié ces actes d’ »ignobles et [de] lâches ». « Les images de ces actes ignobles et lâches réalisés à l’extérieur de l’INSEP de PARIS nous rappellent que le combat contre le racisme doit se poursuivre. Ne relâchons pas notre vigilance. Tout mon soutien aux athlètes et à ceux qui se sentent salis par ces comportements révoltants » a réagit la ministre sur tweeter.

Roxana Maracineanu

Les images de ces actes ignobles et lâches réalisés à l'extérieur de l' @INSEP_PARIS nous rappellent que le combat contre le racisme doit se poursuivre. Ne relâchons pas notre vigilance. Tout mon soutien aux athlètes et à ceux qui se sentent salis par ces comportements révoltants

