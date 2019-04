France – Justice : l’ancien “Lion” Souleymane Diawara à nouveau devant le juge

L’ancien international Sénégalais Souleymane Diawara comparaît ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains dans une affaire d’extorsion datant de 2015, concernant un coup de pression après l’achat d’une voiture de 50.000 euros en liquide, d’après RMC sport.

En 2015, l’affaire avait valu une détention de plus de deux mois en prison pour Souleymane Diawara. L’ancien joueur défenseur de l’OM, Bordeaux ou Nice comparaît ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains pour « complicité d’extorsion et tentative d’extorsion ». Avec son frère Adama et quatre complices présumés.

Selon l’enquête, le contentieux reposait sur l’achat d’un véhicule de 48.900 euros en liquide. Cinq personnes, dont le frère du joueur se sont ainsi rendus à Reillanne (Alpes-de-Haute-Provence), au domicile d’un vendeur de voitures de luxe avec lequel l’ancien joueur de l’OM avait un litige depuis plusieurs années.

En présence de son épouse et de ses deux fillettes, les cinq complices avaient réclamé au vendeur 50.000 euros. Le frère du défenseur avait mis le haut-parleur de son téléphone portable connecté à celui du joueur, qui donnait des instructions à distance.