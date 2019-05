France : Kylian Mbappé pris au cœur d’un braquage avec sa mère

Le 4 avril dernier, Kylian Mbappé dînait à Paris avec sa maman et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Lors du dîner, la star de 20 ans a été pris dans un braquage. Selon les informations de nos confrères de Closer, deux hommes cagoulés et armés ont fait irruption dans le restaurant du palace The Peninsula (dans le 16ème arrondissement de Paris, ndlr) pour y voler les bijoux exposés dans les vitrines de la réception. Alors que l’un menaçait les employés avec son arme, l’autre s’occupait d’emporter les objets de valeur.

Toujours selon le magazine, le champion du monde aurait même été reconnu par les deux voleurs, qui ont pris la fuite à bord d’une Renault Megane qui les attendait dans la rue.

Visiblement, cette scène aurait choqué l’attaquant parisien. Trois jours plus tard, il débutait sur le banc des remplaçants lors de la réception de Strasbourg (31ème journée de Ligue 1) au Parc des Princes avant d’entrer en jeu (2-2).