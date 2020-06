Tous ses faits et gestes sont épiés en ce moment! L’actualité du mercato de Mbaye Niang est sans doute la plus suivi.

Annoncé à Marseille depuis quelques mois, Mbaye Niang doit prendre son mal en patience. Alors qu’il ne file pas le parfait amour avec ses actuels dirigeants à Rennes, l’attaquant de 25 ans, devra prendre son mal en patience et attendre une proposition de l’OM qui traîne les pas due à sa situation financière difficile. D’ailleurs, c’est ce qu’elle aurait demandé à Niang: la patience.

Du coté de Rennes, la direction a jeté son dévolu sur Serhou Guirassy, un attaquant à Amiens pour remplacer le meilleur buteur du club. Le transfert devrait être bouclé au « grand bonheur » de Julien Stéphane qui ne prend plus en compté le Lion dans son effectif.

Quant à Mbaye Niang, il garde le tempo du mercato. Sur son compte Instagram, l’ancien joueur de l’AC Milan a publié un post énigmatique. « Ne culpabilise pas de mettre tes rêves et tes objectifs en priorité, de devoir sacrifier certaines relations, ou certaines choses de ta vie. Ne culpabilise pas parce que tu écoutes ton instinct » a t’il partagé avec sa photo en maillot de Rennes. On sait que Mbaye Niang ne dira pas non à un transfert à Marseille mais pourra t’il patienter jusqu’au prochain mercato si les phocéens ne réussissent pas à avoir 20 millions d’ici la fin du mercato ?

