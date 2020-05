Le Sénat a rejeté lundi soir le plan de déconfinement du gouvernement, qui prévoit une réouverture des commerces et une reprise progressive de l’activité économique à partir du 11 mai, sur fond d’interrogations et d’inquiétudes soulevées par la responsabilité des élus locaux dans la réouverture des écoles notamment relate Dakaractu.Six jours après avoir été validée par l’Assemblée nationale , la “stratégie nationale de déconfinement” n’a été approuvée que par 81 sénateurs (89 contre) lors d’un vote consultatif marqué par l’abstention du parti Les Républicains et une opposition de la gauche.

Diaraf Diouf Senegal7