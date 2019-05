France – Paris Saint-Germain : coup dur pour Kylian Mbappé après son carton rouge

Kylian Mbappé a été suspendu trois matchs ferme ce vendredi par la commission de discipline de la FFF. Le buteur du PSG avait été expulsé en finale de la Coupe de France contre Rennes après une vilaine semelle sur Damien Da Silva samedi dernier.

Kylian Mbappé avait laissé traîner ses crampons sur la jambe de Damien Da Silva, samedi dernier. En finale de la Coupe de France, perdue aux tirs au but contre le Stade Rennais (2-2, 6-5 aux t.a.b.), l’attaquant du PSG avait reçu un carton rouge pour cette énorme faute. Il écope de trois matchs de suspension ferme.

Déjà suspendu mardi à Montpellier, Kylian Mbappé va donc encore manquer les deux prochaines rencontres du PSG, face à Nice ce samedi (35e journée de Ligue 1) et à Angers le 11 mai (36 journée). Sa saison n’est pas terminée puisqu’il pourra rejouer pour les deux dernières journées de Ligue 1, les 18 et 25 mai contre Dijon et à Reims.

Procédure ouverte contre Neymar

L’attaquant du PSG a appris sa sanction ce vendredi après que son club a été reçu par la commission de discipline de la FFF jeudi. Représenté par Victoriano Melero (le responsable des relations extérieures) et Gregory Durand (le directeur juridique), Paris a également été entendu au sujet du geste de Neymar, un coup de poing adressé à un spectateur en tribunes à l’issue de la défaite en Coupe de France. Une procédure a été ouverte à l’encontre de la star brésilienne, qui sera fixée la semaine prochaine. Aucun des deux joueurs n’était présent lors de l’audition.

Une mauvaise habitude pour Mbappé

C’est déjà le troisième carton rouge pour Kylian Mbappé en un an et demi, à chaque fois pour de très mauvais gestes. Face à Rennes, en janvier 2018, le Parisien avait été exclu pour une vilaine semelle sur Sarr (deux matches de suspension à la clé). Son début de saison 2018-2019 avait également été marqué par une exclusion après une bousculade sur le Nîmois Savanier (trois matches de suspension). Et il avait échappé au rouge face à Lille après une semelle sur Thiago Mendes lors de la déroute 5-1. Sa gestion de la frustration est donc clairement à souligner dans la colonne des points qu’il doit très largement améliorer.