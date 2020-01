La dame Mame Dieynaba Diop a été finalement identifiée comme étant la sénégalaise décédée dimanche 12 janvier, à Angers, dans l’ouest de la France. Appelée Woré par ses intimes, cette mère de famille était âgée de 52 ans. Elle travaillait aux urgences d’Angers en tant qu’infirmière.

Il est apparu que les 3 blessés enregistrés dans cet incendie qui s’est déclaré dans le pavillon d’un étage situé à l’angle de la rue de Frémur et du boulevard de Strasbourg dans le quartier de la gare à Angers, étaient tous des proches de la défunte. La dame Mame Dieynaba Diop vivait avec ses 2 enfants (une fille de 15 ans et un garçon de 8 ans) et son neveu de 23 ans. Elle laisse également derrière elle 3 autres enfants adultes, a indiqué Awa Guèye, la présidente de l’Association des Sénégalais vivant à Angers.

‘’C’était une amie. (…). Elle était impliquée dans la vie associative’’, a-t-elle confié avant de se féliciter des actes posés par le Consul général, Amadou Diallo. Lequel, dit-elle, a fait le déplacement ce mardi matin pour présenter ses condoléances à la famille. D’ailleurs, la spontanéité et la réactivité de ladite autorité consulaire ont été vivement saluées par nos concitoyens de Angers.

‘’C’est important. Il s’est déplacé personnellement et rapidement. Il s’est rendu également à la préfecture du Maine et Loire avec le fils de la défunte pour avoir beaucoup plus de détails sur l’accident qui a coûté la vie à la dame Woré. La communauté sénégalaise le remercie infiniment pour son geste’’.

Il faut noter que ce lundi, lendemain du drame, les amis des enfants de la défunte ont organisé une prière dans une salle bondée de monde avec toutes les communautés confondues, a confié la présidente. Celle-ci, jointe par Dakaractu a aussi annoncé la volonté de l’Association Anjou Teranga Sénégal d’organiser dimanche prochain, des prières avec les différents dahira à partir de 14 h.

Pour venir en aide à la famille éplorée de Mme Woré, une cagnotte en ligne a été mise en place depuis hier (lundi). Aux dernières nouvelles, 9 000 euros de dons (près de 6 millions de francs) ont été collectés.

