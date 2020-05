Les prochaines décisions de l’UEFA ne vont ne pas plaire au club français. Le Stade Rennais qui a terminé à la 3e place de cette saison risque de ne pas jouer la ligue des champions.

L’UEFA envisagerait de supprimer la campagne de qualification de la C1 2020/2021 ett elle pourrait être remplacée par un système de play-offs rassemblant les douze pays les mieux classés au classement UEFA et qui ne sont pas déjà représentés dans la compétition selon Cnews.

Avec le PSG et l’OM déjà qualifiés, Rennes se verrait alors privé de Ligue des champions et serait reversé en Ligue Europa avec une compensation financière. Mais pas sûr que cela suffise à consoler le Stade Rennais et ses supporters. La décision est attendue à la fin du mois de mai.

