Le siège de France Télévisions — LODI Franck/SIPA

Le groupe France Télévisions a annoncé vendredi être victime d’une cyberattaque, visant l’un de ses sites de diffusion, qui n’a toutefois pas d’impact sur ses antennes. Le groupe a précisé dans un bref communiqué que « l’un de ses sites de diffusion a été infecté par un virus informatique ».

« Pour l’heure, les équipes sont pleinement mobilisées et la diffusion sur les antennes n’est pas impactée à court terme », a ajouté le groupe public. « Néanmoins, la diffusion de France 3 va être transférée au siège de France Télévisions et le site de secours a été d’ores et déjà activé », a indiqué l’entreprise.

Rançongiciel

Ce n’est pas la première attaque informatique qui cible un média audiovisuel français. L’an dernier, le groupe M6 avait été victime en octobre d’une attaque informatique par rançongiciel, qui avait perturbé le travail de ses collaborateurs, mais qui, là encore, n’avait pas entravé la diffusion de ses programmes.

Mais l’affaire la plus retentissante dans le secteur remonte à avril 2015, lorsque la chaîne publique francophone TV5Monde avait été la cible d’une cyberattaque de grande envergure. Ses émissions reçues dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, avaient été coupées, remplacées par un écran noir sur l’ensemble des onze antennes de son réseau.

Dans le même temps, la chaîne perdait le contrôle de ses pages Facebook et comptes Twitter, ainsi que de ses sites Internet qui affichaient tous des revendications du groupe Etat islamique. Il avait fallu plusieurs heures pour rétablir les programmes.

Une faute ? 3 partages

20Minutes

L’article France Télévisions victime d’une cyberattaque est apparu en premier sur Snap221.info.