France: Un homme ôte la vie ses deux enfants de mère sénégalaise

Les corps de deux enfants ont été découverts samedi 3 août, à Beaucaire, commune française située dans le département du Gard, en région Occitanie. Ibrahima (7 ans) et de Seynabou (6 ans), sont nés de mère sénégalaise, Fatou Kiné Fall, originaire de Tambacounda (quartier Plateau).

Ces deux enfants ont été tués par leur père, un Français répondant au prénom d’Emmanuel, 47 ans. Ce dernier a ensuite tenté de suicider, mais ses jours ne sont pas en danger. Une enquête est ouverte pour connaître le mobile de ce double crime. D’après « L’Observateur », les époux ont divorcé depuis plus d’un an. Le juge avait décidé d’une garde alternée pour les enfants. Le père a profité de son tour de garde pour tuer ses deux enfants.

Depuis le début de l’année, c’est le deuxième cas de double infanticide dont les victimes sont de mères sénégalaises. En mai 2019, un Français an avait tué à Dresde, dans l’est de l’Allemagne, ses deux enfants âgés de 5 et 2 ans, et blessé leur mère. L’homme de 55 ans se serait disputé avec sa femme, une Sénégalaise de 26 ans, avant de s’en prendre à ses enfants. La mère originaire de Rufisque, blessée, avait été hospitalisée à Dresde.