Denitsa Ikonomova supervise la danse

Franck Dubosc nous a bien fait rire pendant le confinement. L’humoriste-comédien-réalisateur a posté de nombreuses vidéos drôles sur son compte Instagram. Dans la dernière en date, il se moquait de Donald Trump avec qui il partage un point commun : “sa coupe de m***e”. “Je comprends que lui ne fasse que des conneries, il est obnubilé par ses cheveux. Tu ne peux pas ne pas y penser quoi”, commentait-il en se regardant dans la glace. L’humoriste a aussi publié un sketch avec Elie Semoun et une parodie très réussie de “Koh-Lanta”. Avec le déconfinement, il a pu reprendre le travail, comme beaucoup de Français et revenir à une vie (presque) normale.

Franck Dubosc travaille en effet sur son prochain long métrage intitulé “Rumba Therapy”. Le pitch ? Un quinquagénaire incarné par Franck Dubosc, décide de revoir sa fille et de recréer des liens avec elle après avoir quitté femme et enfant des années plus tôt. Pour ce faire, il s’inscrit aux cours de danse que donnent sa fille. Mais la rumba n’est pas vraiment inscrite dans ses gênes… Pour préparer les scènes de danse de son film, l’humoriste a fait appel à une danseuse très connu de “Danse avec les Stars” : Denitsa Ikonomova. On la voit dans une vidéo publiée sur Instagram. Elle semble diriger Louna Espinosa et son partenaire dans sa chorégraphie. La jeune actrice vue dans “Les bracelets rouges” joue le rôle de la fille de Franck Dubosc dans le film. Quid de Denitsa ? Va-t-elle aussi apparaître dans le long métrage ?

Par Mélanie C.