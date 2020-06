En fin de contrat à Mouscron (D1 belge), Frank Boya (milieu défensif, 23 ans) devrait échapper au RC Lens pour s’engager au KAA Gent.

Le milieu de terrain, associé aux Lensois depuis plusieurs semaines, devrait finalement rester en Juplier pro League. Libre au 30 juin, l’actuel milieu de Mouscron pourrait s’engager libre. Une nouvelle piste peu onéreuse pourrait donc s’envoler pour l’entraîneur Franck Haise. Il y a un an, Franck Boya avait été approché par le FC Nantes. À l’instar de l’année dernière, son avenir se dirigerait une nouvelle fois en Belgique chez le 2e du dernier championnat.

À en croire les informations divulguées par YohZe sur Twitter, Frank Boya s’éloigne de plus en plus des Sang et Or. Le joueur de 23 ans privilégierait une autre piste et serait proche de rejoindre le KAA La Gantoise. C’est donc un échec qui se dessine pour le RCL sur cette piste.

Africa Top Sports

