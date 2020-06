Une crise cardiaque à son domicile

C’est le 15 mai dernier que Fred Willard est décédé à l’âge de 86 ans. Acteur très connu aux Etats-Unis, il s’était illustré pour son rôle de Franck Dunphy dans la série Modern Family. Le comédien américain a également joué dans de nombreux programmes comme Loïs et Clark, Austin Power, Caslte, American Pie ou encore Tout le monde aime Raymond. C’est la fille de Fred Willard, Hope, qui a annoncé la triste nouvelle à People Magazine : “Mon père est mort très paisiblement la nuit dernière à l’âge extraordinaire de 86 ans. Jusqu’à ses derniers jours il s’est tenu occupé, il a travaillé et il a fait de nous des gens formidablement heureux, nous l’aimions tellement !”. Rapidement, les hommages se sont multipliés sur la Toile : “Un adieu chaleureux à M. Fred Willard. Quelle chance nous avons tous d’avoir pu être le témoin de son immense talent. Merci pour les profonds rires qui venaient du ventre. Vous êtes maintenant avec Mary. De retour à la maison”, a confié Jamie Lee Curtis.

Plusieurs jours après la mort de l’acteur, TMZ a décidé de révéler les causes du décès de Fred Willard. Dans un rapport d’autopsie que le média américain s’est procuré, il est spécifié que Fred Willard est décédé des suites d’un arrêt cardiaque. Le document précise également que l’acteur est mort chez lui à 18h45, et qu’il souffrait d’une maladie coronarienne ainsi que d’un syndrome myélodysplasique, une maladie responsable d’une anomalie de la production de cellules sanguines par la moelle osseuse. Fred Willard a été enterré au célèbre Forest Lawn Mémorial Park à Los Angeles en tant qu’ancien vétéran des Forces Armées américaines. L’acteur a ainsi rejoint son épouse Mary, décédée en 2018, et avec qui il a vécu plus de cinquante ans.

Par Alexia Felix