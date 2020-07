Le célèbre chroniqueur religieux, libre de tout engagement, a rejoint le Groupe E-Media.

Ses prêches, très attendues, seront suivies tant à IRADIO qu’à iTV.

« Je retrouve avec bonheur des compagnons de route (parlant de Mamoudou Ibra Kane, Boubacar Diallo et Alassane Samba Diop). Leur sens du devoir et leur claire perception des responsabilités qui sont les leurs me confortent dans l’idée que la bonne ambiance prévaudra », a-t-il tenu à préciser à l’endroit de ses hôtes du jour.

