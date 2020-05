La suite après cette publicité

Deux personnes sur 996 testées en Premier League ont été testées positives au coronavirus , dont un joueur de Bournemouth . Ce jeudi, c’est en Championship, et plus précisément à Fulham, que l’on apprend de nouveaux cas de contamination. Le club troisième au classement de deuxième division anglaise a publié un communiqué pour annoncer que deux de ses joueurs sont positifs au virus.

« Après le deuxième tour de tests à l’échelle de la ligue pour le COVID-19, effectué par les joueurs et le personnel du Fulham FC cette semaine au centre d’entraînement du club, nous pouvons confirmer que deux joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Les deux joueurs, qui resteront anonymes en raison du secret médical, s’auto-isolent désormais conformément aux directives de la ligue et du gouvernement », écrit le club londonien dans son communiqué.

After the second round of league-wide testing for COVID-19 by Fulham players and staff, we can confirm that two players have tested positive for Coronavirus. #FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) May 28, 2020