Le Paris Saint-Germain vient de perdre un autre joueur de son centre de formation. En fin de contrat au 30 juin 2020, Ziyad Larkeche n’avait pas prolongé avec la formation de la capitale. Libre depuis quelques heures, le joueur âgé de 17 ans pouvait donc signer n’importe où. Et le latéral gauche a fait son choix.

Le principal concerné, auteur notamment de quatre apparitions cette saison en Youth League avec les U19, a choisi Fulham, en Angleterre. «Le club se réjouit d’avoir résisté à la concurrence importante de certains des plus grands clubs européens pour la signature du latéral gauche du Paris Saint-Germain, Ziyad Larkeche, sur un transfert gratuit», explique la formation de Championship (D2 anglaise).

French arrival!

We’re pleased to confirm the signing of highly rated @PSG_English left back Ziyad Larkeche!#FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 2, 2020