Juste après l’officialisation du départ de Tanguy Kouassi au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a perdu un autre pensionnaire de son centre de formation : Ziyad Larkeche. Agé de 17 ans, le latéral gauche, qui était en fin de contrat le 30 juin dernier, a choisi de filer à l’Anglaise. Recruté par Fulham (5e de Championship), l’ancien Titi s’est confié à FM sur son choix. « J’ai choisi Fulham parce que c’est un club où j’ai senti une réelle envie de m’avoir. Dès le début ils ont été dans les premiers clubs à se positionner. Il y avait un réel projet sportif pour moi. Ils me l’ont fait comprendre et j’ai senti qu’ils misaient sur moi. C’était un choix murement réfléchi avec ma famille. C’était le meilleur choix qui s’offrait à moi. C’est vrai que c’est un changement de vie radical. Je vais quitter le cocon familial. Partir vivre à l’étranger, une nouvelle langue. Il y aussi un côté excitant. Ça me donne envie de découvrir cette nouvelle culture, d’apprendre l’anglais, d’entrer en quelque sorte dans le pays du football. Quitter la famille, c’est spécial, mais il y a surtout une excitation de retrouver les terrains et retrouver une nouvelle culture. »

Excité à l’idée de vivre sa première expérience à l’étranger, Larkeche quitte donc Paris, sans remords. « J’ai eu de très beaux moments au PSG. J’ai toujours été titulaire, toujours surclassé. Ça s’est toujours bien passé pour moi, avec tous les éducateurs. Je me suis toujours investi à 100%. Je n’ai aucun regret, je pense avoir donné le maximum. Dans le football, on ne maitrise pas tout. Je me concentre sur mon nouveau club et sur ma préparation pour arriver dans les meilleures conditions possibles. » Parti rejoindre d’autres jeunes Frenchies de l’autre côté de la Manche, Ziyad Larkeche espère que cette nouvelle aventure le mènera un jour en Premier League.