Gad Elmaleh a révélé qu’il avait été touché par le coronavirus. L’humoriste de 49 ans a confié avoir eu “un peu peur” et a évoqué ses “symptômes douloureux”.

Gad Elmaleh, hospitalisé

a, lui aussi, été, comme bien d’autres personnalités . L’humoriste de 49 ans en a bavé et a confié avoir même eu ““, sur le plateau de 20h30 le dimanche, le 31 mai. Face à Thomas Sotto, le père de Noé, 19 ans, et de Raphaël, 6 ans, a raconté: “Ça a été un épisode douloureux qui m’a bousculé. Je pense que vous avez beaucoup parlé des cas asymptomatiques qui continuent à vivre, qui sont étranges, et malheureusement des cas tragiques. J’étais au milieu… Et c’est une position avec des, très très compliqués“.Malgré tout, le comédien ne tient pas à s’apitoyer sur son sort. Désormais complètement, il n’oublie pas tous ceux qui n’ont pas eu cette chance. “C’est très délicat parce qu’au moment où je dis ça, je pense à ceux à qui ça a coûté la vie, et aux milliers de familles endeuillées. Donc je pense d’abord à ça avant toute chose“, a-t-il expliqué.

Gad Elmaleh a également tenu à rendre hommage à l’équipe de l’hôpital Saint-Antoine, situé dans le XIIe arrondissement de Paris, dans lequel il a été hospitalisé. “Je salue l’hôpital Saint-Antoine et toute l’équipe des Urgences de l’hôpital Saint-Antoine“, a-t-il lâché.

Si le comédien n’a pas souhaité s’épancher sur les semaines éprouvantes qu’il a vécues, il a tout de même précisé qu’il évoquerait “avec humour et gravité” cet épisode, dans son nouveau spectacle intitulé “D’ailleurs”, qui aurait dû débuter en plein confinement. Quelques jours plus tôt, ce sont Guillaume Canet et Marion Cotillard qui avaient révélé avoir été contaminés au coronavirus.