24 mai 2019. Radamel Falcao disputait son dernier match sous les couleurs de l’AS Monaco à l’occasion du derby de la Côte d’Azur face à l’OGC Nice (défaite 2-0). Après avoir disputé la Copa América avec la Colombie, «El Tigre» pouvait enfin régler la question de son avenir, lui qui avait réclamé son départ à ses dirigeants. Des dirigeants qui ont fini par accéder à sa demande, le libérant même de sa dernière année de contrat. Et début septembre, l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United s’envolait pour la Turquie où il était attendu par de nombreux supporters à l’aéroport d’Istanbul. Après ce bain de foule, il pouvait passer la visite médicale et s’engager pour trois saisons en faveur de Galatasaray, qui trouvait ainsi le successeur de Bafétimbi Gomis. Bien que Falcao soit arrivé gratuitement, les Turcs ont mis la main à la poche en lui offrant un joli salaire de 5 millions d’euros par an. Difficile de refuser donc pour le footballeur âgé de 33 ans, prêt à relever un nouveau challenge et découvrir un autre football et une autre culture comme il l’avait expliqué.

«Arriver dans un si grand club de Turquie, avec un public aussi passionné et avec toute l’affection que l’on m’a transmise, pour moi, c’était important. C’est quelque chose dont j’avais besoin à ce moment de ma carrière et je ne pouvais pas laisser passer une opportunité comme celle-là. Pour ma famille et moi, ce sera inoubliable. (…) Je vais prendre beaucoup de plaisir ici, ma réception a été inoubliable et je n’ai plus qu’à jouer, en profiter et offrir des buts à ce club. Nous avons monté une équipe avec de très bons joueurs et j’espère que nous pourrons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.»

Une première saison mitigée

Bien intégré dans le vestiaire de Galatasaray, il a vécu une première saison mitigée, même si elle n’est pas encore officiellement terminée. Sur la première partie de la saison, il a joué 11 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui d’inscrire 4 buts. Mais Radamel Falcao a connu quelques pépins physiques. Après le match de Champions League face au PSG (1er octobre), il a donc été arrêté plusieurs semaines suite à un problème au tendon d’Achille. Il a manqué de nombreux matches entre octobre et début décembre (65 jours d’absence), lui qui a retrouvé ses partenaires le 7 décembre face à Alanyaspor. Sa blessure a été un coup dur pour son club qui en avait fait l’une de ses recrues phares. D’ailleurs, dès le mercato d’hiver, des rumeurs concernant un départ de l’attaquant né en 86 apparaissaient.

On parlait notamment d’un intérêt de l’Inter Miami, la franchise de MLS de David Beckham. Mais finalement, Falcao est resté et il a bien fait ! En 9 apparitions en 2020, il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises avant l’arrêt de la saison suite à l’épidémie de coronavirus. Ce qui fait pour le moment un total de 10 buts (9 en championnat) en 20 apparitions. Le tout en ayant manqué deux mois de compétition sur la première partie de saison et une quinzaine de jours sur la deuxième moitié (claquage tendineux, absent entre le 27 janvier et 16 février). Malgré cela, son avenir est encore au cœur des débats depuis quelques semaines. On évoque notamment des intérêts d’Al Saad et Al Hilal. Mais le club, via son président qui a confié ne pas avoir eu d’offre, comme le joueur ont démenti cela. «Je n’ai pas l’intention de quitter Galatasaray. J’ai un but ici. Ma famille est heureuse à Istanbul. Je n’ai pas envie d’aller en Chine ou au Qatar», a assuré un Radamel Falcao déterminé à poursuivre son histoire à Galatasaray (3e de Super Lig).